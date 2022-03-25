SURİYELİ ŞÜPHELİNİN İÇ ÇAMAŞIRINDAN 4 BİN 900 UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI - Haberler

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SURİYELİ ŞÜPHELİNİN İÇ ÇAMAŞIRINDAN 4 BİN 900 UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'da, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki Suriyeli M.E.?nin (33) iç çamaşırına gizlediği 4 bin 900 uyuşturucu hap, polis tarafından ele geçirildi.

ADANA'da, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki Suriyeli M.E.?nin (33) iç çamaşırına gizlediği 4 bin 900 uyuşturucu hap, polis tarafından ele geçirildi. M.E. ile beraberindeki Suriyeli A.A. (43) ve A.M. (32) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Sarıçam ilçesinde şüphe üzerine 3 Suriyelinin bulunduğu otomobili durdurdu. Ekiplerin yaptığı üst aramasında, M.E.?nin iç çamaşırına gizlediği 4 bin 900 uyuşturucu hap bulundu. M.E., otomobilin sürücüsü A.A. ve ön koltukta oturan A.M., gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.M. ve A.A.'nın, suçlamaları kabul etmeyerek, M.E.?nin uyuşturucu hap taşıdığından haberlerinin olmadığını öne sürdü. M.E.?nin ise 2 arkadaşının da durumdan haberdar olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

SURİYELİ ŞÜPHELİNİN İÇ ÇAMAŞIRINDAN 4 BİN 900 UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

SURİYELİ ŞÜPHELİNİN İÇ ÇAMAŞIRINDAN 4 BİN 900 UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

SURİYELİ ŞÜPHELİNİN İÇ ÇAMAŞIRINDAN 4 BİN 900 UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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