Suriyeli sığınmacıların geri dönüş yolculuğu Bayramın ikinci gününde de sürüyor

Suriyeli sığınmacıların geri dönüş yolculuğu Bayramın ikinci gününde de sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriyeli sığınmacıların geri dönüş yolculuğu Bayramın ikinci gününde de sürüyor Türkiye'de uzun yıllardır yaşayan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü geri dönüşleri Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de devam ediyor.

Suriyeli sığınmacıların geri dönüş yolculuğu Bayramın ikinci gününde de sürüyor

KİLİS - Türkiye'de uzun yıllardır yaşayan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü geri dönüşleri Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de devam ediyor.

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda hareketlilik sürerken, dönüş yapan sığınmacılar Türkiye'de geçirdikleri yıllar için Türk milletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Yaklaşık altı ay önce Esat rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriyeli sığınmacılar yanlarına aldıkları eşyalarla birlikte çıkış işlemlerinin ardından ülkelerine dönüyor.

"Ben Türkiye'ye çocukken geldim, şimdi 20 yaşındayım"

13 yıldır Türkiye'de yaşayan Yusuf Semmen, "Ben Türkiye'ye çocukken geldim, şimdi 20 yaşındayım. Türk arkadaşlarım oldu, birlikte çok güzel zamanlar geçirdik. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. 13 yıl boyunca hiçbir sorun yaşamadım, hayatım çok güzel geçti. Bayramın ikinci günü memleketime, Halep'e dönüyorum. Artık yeter, ailem Suriye'de, ben de dönüyorum" diye konuştu.

"Türk arkadaşlarımla kardeş gibiydik"

Türkiye'nin birçok şehrini gezdiğini ve en uzun süre Gaziantep'te kaldığını belirten Semmen, "Gaziantep'te 10 yıl oturdum. Hatay'ın Payas ilçesini ve İzmir'i gezdim. Türk arkadaşlarımla kardeş gibiydik. Türkiye'de kunduracılık yaptım, sevdiğim bir meslek ve iyi de yapıyorum" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'de doğdum, Türkiye çok güzel"

Ankara'dan gelen 9 yaşındaki Telin Msho ise, "Türkiye'de doğdum. Türkiye çok güzel. Teşekkür ederim Erdoğan, teşekkür ederim Türkiye" dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Ferdi Zeyrek' telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sürpriz telefon
Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna esir takasını erteledi

İstanbul zirvesinin en büyük kazanımı yok oldu
Musk paylaşımını sildi, Demokratlar devreye girdi: Epstein dosyaları yayınlansın

ABD'de Trump'ın uykularını kaçıracak "Epstein" çağrısı
İşte 14 yaşındaki Burak'ın kaybolmadan önceki görüntüleri

Bir şehir günlerdir arıyor! İşte Burak'ın son görüntüleri
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

Gelir gelmez kolları sıvadı! İlk hedefi 40 milyon euroluk golcü
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor

İlk transferini Süper Lig devinden yapıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar

Yakaladıkları yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
Elon Musk seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor

Sen misin Musk'ı kızdıran! Seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.