Suriyeli muhalifler halk ayaklanmasının 11. yılını kutladı

Suriyeli muhalifler, ülkenin kuzeyindeki Azez ilçesinde Beşşar Esed rejimine karşı barışçıl halk gösterilerinin başlamasının 11. yıl dönümünü törenle kutladı.

Rejim karşıtı barışçıl halk gösterileriyle 15 Mart 2011'de başlayan Suriye savaşı 11. yılını geride bıraktı.

"Suriye Devrimi" adı altında barışçıl halk ayaklanmalarının başlamasının yıl dönümü vesilesiyle bu yıl da askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesinde bölge halkının büyük ilgi gösterdiği törene, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, bölgedeki aşiret ve kabilelerin temsilcileri ile çok sayıda Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanı katıldı.

SMO askerlerinin geçidinin ardından başlayan törende Suriyeli muhaliflerin benimsediği "Devrim bayrağı" göndere çekildi.

Suriye'deki iç savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunun ardından 11 yaşlarındaki 3 çocuğun okuduğu şiirler büyük alkış topladı.

"Devrimimiz hak devrimi, kazanacağız"

Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK'nin Başkanı Muslat, törende yaptığı konuşmada, "Suriye halkı duruşu, sabrı, kahramanlığı ve fedakarlığıyla dünyayı hayrete düşürdü. Suriye halkının baskı ve zulme karşı boyun eğeceğini düşünenler büyük yanılgı yaşadı. Suriye halkına karşı savaşında uluslararası destekçileri olmasaydı rejim ayakta duramazdı." dedi.

Muslat, rejimin uluslararası örgütlerde Suriye'nin temsilcisi olmasının, kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi.

Muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa da 11 yıl önce başlayan barışçıl gösterileri bastırmak için Esed rejiminin her türlü suça başvurduğunu kaydetti.

Mustafa, özgürlük talebi için sokaklara dökülen Suriye halkının büyük bedeller ödediğini vurgulayarak "Katliamlara imza atan ve milyonlarca sivili yerinden eden Esed rejimi, Suriye halkının kalbinde taht kuran devrimi söndüremeyecek. Devrimimiz hak devrimi, kazanacağız." diye konuştu.

"Zafere ulaşana kadar savaşacağız"

SMO komutanlarından Seyf Ebu Bekir de her zaman tetikte olacaklarını belirterek Esed rejimi ve destekçilerine karşı 11 yıldır mücadele ettiklerini dile getirdi.

Uluslararası toplumun Suriye konusundaki tutumunu eleştiren Ebu Bekir, "Silahımızdan vazgeçmeyeceğiz. Rejimi devirip zafere ulaşana kadar savaşacağız. Kazanacağız." mesajını verdi.

Suriye iç savaşı

Ülkenin güneyindeki Dera ilinde 15 Mart 2011'de bir grup ilkokul öğrencisinin okul duvarına rejimin lideri Beşşar Esed'i kastederek "Ey doktor şimdi sıra sana geldi" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının üzerinden 11 yıl geçti.

Esed ailesi ve yakın çevresinin baskısı ve yolsuzluklarına karşı reform talebiyle sokaklara dökülen binlerce kişinin sayısı kısa sürede katlanırken gösteriler ülkenin diğer illerine de sıçradı. O dönem barışçıl gösterilerle iktidarın değişmesini isteyen sivilleri "terörist" ilan eden Esed rejimi, gösterileri bastırmak için askerlerini ve güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Rejimin bu hamlesi barışçıl halk gösterilerinin iç savaşa dönüşmesine yol açtı. Esed rejimi güçleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) adı altında toplanan askeri muhalif gruplar arasında 2012'den itibaren silahlı çatışmalar başladı.

2012'nin sonunda iktidardan düşmesi an meselesi görülen Esed'in yardımına İran ve Lübnan Hizbullahı yetişti. Rejim, 2013 baharından itibaren muhaliflere karşı denge kurmaya başladı.

Rusya'nın Eylül 2015'in sonunda savaşa katılmasıyla iç savaşın seyri rejimin lehine çevrildi. Böylece rejim kaybettiği toprakların büyük bir kısmına yoğun saldırılar ve ablukalar yoluyla tekrar hakim oldu.

En az 13 milyon sivilin yerinden edildiği Suriye'deki iç savaşta yüz binlerce sivil Esed rejimi güçlerince öldürüldü.

Uluslararası toplumdan yeterince baskı görmeyen Rusya ve İran destekli rejim, işlediği savaş suçlarından yargılanmazken yıllardır siyasi çözüme de yanaşmıyor.