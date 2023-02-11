Suriyeli Macide, depremden 136 saat sonra sağ çıkarıldı Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, yıkılan apartmanın enkazı altında kalan Suriyeli Macide Hakemati (57), 136 saat sonra sağ çıkarıldı. KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, yıkılan apartmanın enkazı altında kalan Suriyeli Macide Hakemati (57), 136 saat sonra sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazda arama-kurtarma çalışması yürütüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile İstanbul Dağcılık Kulübü Hatay'da Atatürk Bulvarı'nda bir apartmanın enkazında yaşam belirtisi aldı. Enkazda tünel açan ekipler, Suriyeli Macide Hakemati'yi depremin üzerinden geçen 136 saat sonra sağ çıkardı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Suriyeli Macide, depremden 136 saat sonra sağ çıkarıldı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.