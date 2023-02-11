Suriyeli Macide, depremden 136 saat sonra sağ çıkarıldı
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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, yıkılan apartmanın enkazı altında kalan Suriyeli Macide Hakemati (57), 136 saat sonra sağ çıkarıldı.
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, yıkılan apartmanın enkazı altında kalan Suriyeli Macide Hakemati (57), 136 saat sonra sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazda arama-kurtarma çalışması yürütüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile İstanbul Dağcılık Kulübü Hatay'da Atatürk Bulvarı'nda bir apartmanın enkazında yaşam belirtisi aldı. Enkazda tünel açan ekipler, Suriyeli Macide Hakemati'yi depremin üzerinden geçen 136 saat sonra sağ çıkardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel