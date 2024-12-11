Suriyeli küçük Ömer 'ağır yükü' ile hiç görmediği ülkesine döndü

Hatay'da annesi ve kardeşinin yaşamını yitirdiği 6 Şubat 2023'teki depremde babasıyla 5 gün sonra enkazdan kurtarılan 6 yaşındaki Ömer Talha, babasının afette kaybettiği bacağının yerine takılan protezi taşıyarak sınırdan geçip hiç görmediği ülkesi Suriye'ye döndü.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek üzere Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyelilerin geçişleri devam ediyor.

Hatay'da ailesiyle yaşadıkları evin 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu annesi ve kardeşinin yanı sıra dedesi ve anneannesini kaybeden Ömer Talha, enkazdan 5 gün sonra kurtarıldığı babası Muhammed Talha ile ülkesine dönmek üzere sınır kapısına gitti.

Gümrük işlemleri sırasında babasının yanından bir an olsun ayrılmayan Ömer, geçiş sırasında da babasının depremde kaybettiği sol bacağının yerine takılan protezi taşıdı.

Boyu kadar protezi taşıyarak babasıyla sınırı geçen Ömer, hiç gitmediği ülkesini görüp memleketi Hama'da da kendilerini bekleyen halasına kavuşacak.

"Türk komşularımızdan ayrılınca çok üzüldük"

Koltuk değnekleriyle ilerleyen baba Muhammed Talha, AA muhabirine, eşiyle geldiği Türkiye'den 11 yıl sonra eşi, bir çocuğu ve bir bacağı olmadan ülkesine döndüğünü söyledi.

Her şeye rağmen ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Talha, gözyaşları içinde şöyle konuştu:

"Türklere çok teşekkür ediyorum, bizlere çok iyi davrandılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ayrıca çok teşekkür ediyorum, bizlere çok iyi baktı. Türkiye'de kimseden bir zarar görmedik. Türk komşularımızdan ayrılınca çok üzüldük, onlar da çok üzüldü."

Talha, eşinin ve oğlunun mezarının Antakya'da olduğunu, onların kabrini ziyaret edebilmesi için Türkiye'ye zaman zaman dönmek istediğini anlattı.

Oğlu ile ülkesinde yeniden bir hayat kuracağını belirten Talha, "Oğlum annesini, kardeşini, anneannesini ve dedesini kaybetti. Onunla birlikte yeni bir hayat kuracağız, kız kardeşim bizi bekliyor, oğluma o da bakacak." diye konuştu.