Suriyeli Karşıtı Propagandanın Nedeni Ekonomik mi?
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Türkiye'de son aylarda enflasyon artışı başta olmak üzere ekonomik krizin de halk arasında yoğun bir şekilde hissedilmesinin ardından Suriyeli sığınmacılar ve diğer göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri gündemin ana başlıkları haline geldi.
Türkiye'de son aylarda enflasyon artışı başta olmak üzere ekonomik krizin de halk arasında yoğun bir şekilde hissedilmesinin ardından Suriyeli sığınmacılar ve diğer göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri gündemin ana başlıkları haline geldi
DailyMotion.com / Güncel