Suriyeli kadın çocuk sahibi olmak için 1 ayda 18 kilo verdi

DİYARBAKIR (İHA) - Suriye'deki iç savaştan kaçıp ailesiyle 10 yıldır Diyarbakır'da yaşayan Zeynep Elatiş, aşırı kilolarından dolayı çocuk sahibi olamayınca mide operasyonu geçirip diyet yaparak 1 ayda 18 kilo verdi ve 127 kiloya kadar düştü.

Ömer- Zeynep Elatiş çifti, Suriye'deki iç savaştan 10 yıl önce kaçıp Diyarbakır'a yerleşti. Genç çift, 5 yıldır çocuk sahibi olmak istiyordu. 145 kiloya kadar çıkan Zeynep Elatiş, aşırı kilolarından dolayı riskli olduğu için çocuk sahibi olamıyordu. Eşiyle birlikte Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine başvuran Zeynep Elatiş'e gerekli tetkikler yapıldıktan tüp mide ameliyatı ve diyet uygulandı. Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Metin Varlı, hastasının yaklaşık 1 ayda 18 kilo verdiğini belirtirken, obez hastaların normal popülasyona göre 10 yıl daha erken ölmekte olduklarını söyledi.

"İNŞALLAH ÇOCUK SAHİBİ OLDUĞUNDA DA KENDİMİZ TAKİBİNİ SÜRDÜRÜRÜZ"

Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Güney Kozan, yönetimlerini devir alalı 3,5 ay olduğunu, ilkelerinin hastanelerinde kaliteli hizmet vermek olduğunu ifade etti. A grubu ameliyatların sayısını artırmak olduğunu belirten Başhekim Kozan, "Sağ olsun çok kalifiyeli cerrah arkadaşlarımız ciddi ameliyatlar yapıyorlar. İkinci basamak B rolünde hastane olmamıza rağmen üçüncü basamak gibi A grubu ameliyatlarımız çok arttı. Obezite cerrahisi yapılan hastamızda bunlardan bir tanesi. Hastamız Suriyeli ve 145 kilonun üstündeydi. Bununla ilgili uzun süredir çocuk sahibi olamıyordu. Şu anda 127 kilolara kadar düştü. Bundan sonra da takibini yapacağız. İnşallah çocuk sahibi olduğunda da kendimiz takibini sürdürürüz. Bu ameliyatlar için özel hastanelerde ciddi farklar veriyor hastalar. Ama bizim hastanemiz bunlar için yeterli bir hastane. Hiçbir hastadan da herhangi bir ücret talebimiz yok. Hastalar gönül rahatlığıyla bu tür cerrahi işlemler için gönül rahatlığıyla gelip işlemlerini yapabilirler" dedi.

"HASTA BİZE YAKLAŞIK OLARAK 145 KİLO İLE GELDİ"

Hastanın yaklaşık 40 gün önce obezite nedeni ile kendilerine başvurduğunu aktaran Op. Dr. Varlı, Hasta, bize zayıflamak istediğini belirtti. Bizde kendisine gerekli tetkik ve tedavilerini yaptıktan sonra tüp mide ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası her hangi bir sıkıntımız olmadı. Hastamızı şifa ile taburcu ettik. Bugünde kontrole çağırdık. Hastamızı kontrol ettiğimizde yaklaşık 1 aylık süre içerisinde kilo kaybının olduğunu gördük. Bizim için ilk etapta bu yeterli. Sporuna, diyetine dikkat ettiği sürece daha sağlıklı kilo verilmesi gerçekleşecek. Hasta bize yaklaşık olarak 145 kilo ile geldi. Ameliyat öncesi hazırlıklarını yaptık. Ameliyattan sonra diyet listesini düzenledik. Her ameliyatta olan risk bunda da vardı. Ama bu ameliyat hem ülkemizde, hem de hastanemizde başarıyla yapıldı" dedi.

"OBEZ HASTALAR 10 YIL ERKEN ÖLMEKTELER"

Obezite çağın hastalığı ve neden olduğu sıkıntıların başında da kalp ve damar hastalıkları geldiğini dile getiren Op. Dr. Varlı, "Yüksek tansiyon ve diyabet gibi hastalıklar geliyor. Obez hastalar normal popülasyona göre 10 yıl daha erken ölmekteler. Kilolardan kurtuldukça hem şeker düzenlenmesi gerçekleşecek, hem de diğer hastalıklardan kurtulacaklar. Hastamız 31 yaşında ve çocuk sahibi olmak istediğini bize belirtmişti. Bu kilo ile birlikte ve gebelikle alınacak kilolar nedeniyle tabi ki sıkıntılı süreç yaşanacaktı. Hastamız ideal kiloya ulaştıktan sonra çocuk sahibi olabilecek. 5 yıldır çocuk sahibi olamadıklarını ilettiler. İnşallah 1 yılın sonunda istenilen düzeye ulaşacağını tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

(Rıdvan Kılıç/ İHA)