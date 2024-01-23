Suriyeli kadın, boşanma davası açtı

F.Erhim; kendisi gibi Suriye uyruklu olan Şayiş Erhim ile 2019 yılında evlendi. Ancak F.Erhim, kendisini darp edip, çocuklarını dövdüğü ve eve yiyecek getirmediği için eşine karşı Kayseri'de boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde Şayiş Erhim'in, "kadınları taciz etmeyi sevdiği, erkek kardeşi ile sokakta yürüyen genç bir kadını taciz ettiği ve bu kadının şikayette bulunması üzerine Suriye'ye sınır dışı edildiği" ortaya çıktı. Kayseri 9. Aile Mahkemesi yasa gereği, mart ayındaki duruşmaya kadar yanıt göndermesi için gazeteye ilan verdi.

Kayseri'de yaşayan Suriye uyruklu F. Erhim ve Şayiş Erhim arasındaki boşanma davasına bakan Kayseri 9. Aile Mahkemesi, davalı kocayı Türkiye'de bulamadığı için gazete ilanı ile 25 Mart'ta yapılacak duruşmaya katılması için çağrıda bulundu. Suriyeli kadının dava dilekçesindeki boşanma talebine yönelik kimi ifadeler de bu gazete ilanında yer aldı. Buna göre taciz nedeniyle sınır dışı edildiği anlaşılan Şayiş Erhim hakkındaki iddialar şöyle:

"ÇOK CİMRİ, HEP KENDİSİNİ DÜŞÜNEN, KADINLARI TACİZ ETMEYİ SEVEN"

"Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Tarafların 13/03/2019 tarihinde evlendiklerini, müşterek 2 çocuklarının olduğunu, müvekkilinin evlendiği günden itibaren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini, ancak davalının aynı çabayı göstermediğini, evlilik birliğinin sarsılmasına engel olacak davranışlar sergilediğini, davalının müvekkilini darp ettiğini, insan olarak değer vermediğini, evine düzenli yiyecek içecek getirmediğini, davalının çok cimri olduğunu, hep kendisini düşünen birisi olduğunu, müşterek çocuklarında davalıdan çok dayak yediğini, davalının kadınları taciz etmeyi sevdiğini, davalı ve erkek kardeşinin sokakta yürüyen genç bir kadını taciz ettiğini, bu kadının şikayette bulunduğunu, bu yüzden davalının Suriye'ye sınır dışı edildiğini, bu sebeplerle müvekkilinin davalıdan TMK madde 166/1'e göre boşanmalarına karar verilmesini, adli yardım taleplerini kabul edilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraftan alınmasına karar verilmesini arz ve talep etmiştir."

98 VE 99'LU TC KİMLİK NUMARALARI

Erhim soyadını taşıyan iki Suriyeli'nin de 99 ile başlayan TC Kimlik numaraları bulunuyor. Türkiye'de altı aydan fazla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yabancı Kimlik Numarası veriliyor. Bu numara, ikamet tezkeresini alan yabancılara tahsis ediliyor ve Türk vatandaşlarının kimliğine benzeyen bir kart kendilerine teslim ediliyor. 99'un dışında 98 ile başlayan numaraların da verilmeye başlandığı öğrenildi.