Suriyeli iş insanı Gaziosmanpaşa'da gasp sonucu vuruldu

Olay, 7 Haziran Çarşamba günü Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 50 yaşındaki Suriyeli iş insanı Halit Salah, gezmek için Hatay'dan İstanbul'a geldi. Gaziosmanpaşa'da yolda yürürken bir kişi önünü kesti ve üstündeki paraları vermesini istedi. Salah, yaşanan itişmenin ardından gaspçıdan kaçarak bir akaryakıt istasyonuna kadar ilerledi. Peşinden gelen gaspçı, tabancasını çıkartarak ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Salah'ın başına isabet etti. Saldırgan ise motosiklete atlayarak hızlıca kaçtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel