Suriyeli Grafiti Sanatçısı Gazze'deki Gazeteciye Destek Verdi

Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz Esmer, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda kendisi gibi gazeteci oğlu Hamza'yı kaybeden Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'a, duvar çizimiyle dayanışma mesajı gönderdi.

Dünya çapında yaşanan önemli olayları İdlib'deki yıkılan binaların duvarlarına çizerek anlatmasıyla bilinen İdlibli Esmer, bu kez de Gazze'deki Al Jazeera muhabiri Dahduh'un yaşadığı trajediyi resmetti.

İdlib'de bir okulun duvarına Filistin haritası ile Dahduh'un resmini yan yana çizen Emer, çalışmasıyla Filistinli gazeteciye destek mesajı verdi.

İdlibli sanatçı çiziminde, Dahduh'un her saldırı sonrası sarf ettiği, Türkçede "sorun değil" anlamına gelen Arapça "maleyiş" kelimesini ön plana çıkardı.

"Seyirci kalamayız, onların acılarını hissediyor ve paylaşıyoruz"

Esmer AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'de İsrail tarafından yapılan katliamın, yıkımın ve kitlesel göç olaylarının benzerinin Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerince yapıldığını söyledi.

İsrail'in 70 yılı aşkın süredir işgal politikasını sürdürdüğünü vurgulayan Esmer, "Biz dava sahibiyiz. Biz tüm kalbimizle Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Biz seyirci kalamayız, onların acılarını hissediyor ve paylaşıyoruz." dedi.

İdlib halkının Gazze ve özellikle de gazeteci Dahduh'un yanında olduğunu kaydeden Esmer, "Vail, bu kadar acıya rağmen bir sabır ve metanet simgesi oldu. Gazze'de yaşananlar tüm dünyaya bir ders niteliğindedir." diye konuştu.

"Maleyiş" kelimesinden önemli hayat dersleri çıkardığını belirten Esmer, "Bu kelimeyi, çok büyük bir mesaj olarak görüyorum, tüm dünyaya verilen güçlü bir mesajdır. Zorlu sınavlarda sabırlı olmalıyız anlamına geliyor. Tüm zorluklara göğüs germeliyiz. Yeter ki hak sahibi olalım." ifadelerini kullandı.

Vail Dahduh, Gazze'de İsrail saldırılarında eşi, oğlu ve kızı ile kameraman arkadaşı Samir Ebu Dakka'yı, son olarak da kendisi gibi gazeteci oğlu Hamza'yı kaybetmişti.