Suriyeli Genç Sulama Kanalında Boğuldu

Osmaniye'de sulama kanalına giren Suriyeli genç akıntıya kapılarak boğuldu, 2 arkadaşı ise kurtuldu. Olay sonrası kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldı, boğulan genç için ise otopsi yapılacak.

OSMANİYE'de girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan Suriye uyruklu Muhammed Musullu (22) boğuldu, 2 arkadaşı ise son anda kurtuldu.

Olay, saat 15.00 sularında, Kesmeburun köyü yakınlarında meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Suriye uyruklu Muhammed Musullu ile arkadaşı, aynı ülke vatandaşı 2 kişi akıntıya kapıldı. Muhammed Musullu kaybolurken, arkadaşlarından biri kendi imkanlarıyla sudan çıktı, diğeri ise çevredekiler tarafından atılan ipe tutunarak kurtuldu.İhbar üzerine bölgeye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşlarca kurtarılan kişi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Musullu için çalışma başlatan ekipler, kanaldaki su akışını kesti. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla suya atladığı yerden 2 kilometre uzakta Musullı'nun cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Muhammed Musullu'nun cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)