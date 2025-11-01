Haberler

Suriyeli Fotoğrafçı Ahmad Al Bakkar'ın 'Memleketimin Anıları' Sergisi Açıldı

Ahmad Al Bakkar'ın 'Memleketimin Anıları' sergisi, Birlik Vakfı'nın Fatih'teki merkezinde sanatseverlerle buluştu. Sergide, Al Bakkar'ın Suriye ve Türkiye'deki fotoğrafları yer alıyor. 3 Kasım'a kadar açık kalacak.

Suriyeli fotoğrafçı Ahmad Al Bakkar'ın "Memleketimin Anıları" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Birlik Vakfının Fatih'teki merkezinde açılan sergiye dair AA muhabirine açıklamada bulunan Al Bakkar, 10 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve 30-40 yıllık arşivinden fotoğrafların sergide yer aldığını söyledi.

Al Bakkar, sergide özellikle Suriye'deki Rakka şehrinden fotoğrafların yer aldığını belirterek, "Çeşitli boyutlarda çekilmiş 55 fotoğraf var. İstanbul'dan da çekmiş olduğum 12 fotoğraf var. Şanlıurfa ve Gaziantep'ten de fotoğraflar var. Türkiye ve Suriye'de çeşitli etkinlikler çerçevesinde çektiğim fotoğraflar da sergide." dedi.

Türkiye'de doğal güzelliklerden etkilenip çekimler yaptığından da bahseden Al Bakkar, sergideki fotoğrafların Suriye'nin kültürünü yansıttığını ifade etti.

Türk-Arap Derneği Başkanı ve Türk-Arap Sanat Evi Koordinatörü Metin Turan ise "Türk-Arap Sanat Evi'nin buradaki hedefi, Türk ve Araplarla birlikte resim, sanat, hat ve müzik alanlarında işbirliği sağlanması. Bu etkinliği de Birlik Vakfının ev sahipliğinde yapıyoruz." diye konuştu.

Sergi, 3 Kasım'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
