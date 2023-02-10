Suriyeli Fatma, 104'üncü saatte enkazdan kurtarıldı Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, depremde enkaz altında kalan Suriye uyruklu Fatma (14), 104 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, depremde enkaz altında kalan Suriye uyruklu Fatma (14), 104 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Elbistan'da, depremde enkaz altında kalan Suriyeli Fatma, TBMM arama-kurtarma ekiplerinin termal kamerasıyla tespit edildi. Meclis ve diğer arama- kurtarma ekiplerinin bölgede yürüttüğü aralıksız çalışmalarda Fatma, depremin 104'üncü saatinde enkaz kurtarıldı. Yaralı Fatma, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Elbistan Suriye Güncel Haberler

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