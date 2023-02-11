Suriyeli depremzedelere yardım taşıyan İtalya uçağı Lübnan'a indi Güncel Haberler İtalya'dan havalanan, 4 ambulans ve 14 doktorun yanı sıra Suriye'deki depremzedeler için yardım malzemesi taşıyan uçağın Lübnan'a ulaştığı belirtildi. İtalya'dan havalanan, 4 ambulans ve 14 doktorun yanı sıra Suriye'deki depremzedeler için yardım malzemesi taşıyan uçağın Lübnan'a ulaştığı belirtildi. Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki depremzedelere yardım taşıyan ilk uçağın başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik el-Hariri Havalimanı'na ulaştığı bildirildi. Açıklamada, İtalya'nın söz konusu desteği, Lübnan'ın hava sahasını ve limanlarını tüm yardım malzemesi taşıyan uçak ve araçlara açma kararının ardından gönderdiği ifade edildi. İtalya Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım çalışmalarının devam edeceği belirtilmişti. Açıklamada, 4 ambulans ve 14 doktorun yanı sıra ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağın Beyrut'a uçtuğu, yardımların oradan kara yoluyla Suriye'deki depremzedelere ulaştırılacağı kaydedilmişti. Kaynak: AA / Güncel Suriye İtalya Lübnan Güncel Haberler

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