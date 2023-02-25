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Suriyeli Depremzede, Deprem Günü Kahramanmaraş'ta Yaşadıklarını Anlattı: "Benim Hanımda Doğum Var. Ama Hastane Yetişmiyor.

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Kahramanmaraş Elbistan’da çadırkentte yaşayan Suriyeli Mahmut, “Benim hanımda doğum var, bebek. Ama hastane yetişmiyor. Korktuğu için Ankara’ya gittik. Bizi yakaladılar. ‘Ankara, İstanbul yasak’ diyor. İzin veremiyorlar.  İzin olduğunda, ‘Çok kalabalık’ diyorlar, gönderiyorlar" dedi.

Haber : TAMER ARDA ERŞİN – Kamera: FURKAN ERDEM

Kahramanmaraş Elbistan'da çadırkentte yaşayan Suriyeli Mahmut, "Benim hanımda doğum var, bebek. Ama hastane yetişmiyor. Korktuğu için Ankara'ya gittik. Bizi yakaladılar. 'Ankara, İstanbul yasak' diyor. İzin veremiyorlar.  İzin olduğunda, 'Çok kalabalık' diyorlar, gönderiyorlar" dedi.

Kahramanmaraş Elbistan'da depremin ardından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kurulan çadırkentte barınan Suriyeli Mahmut, yaşadıklarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Mahmut, şunları söyledi:

"Saat 4'te deprem oldu. Dışarı çıktık. Korktuk, parka gittik. Saat 8'e kadar oturduk. Sonra eve vardım. Benim ev de apartmanda. İçeri girmedim. Birinci kat… 30 kişi o evde kaldık. Sonra büyük deprem oldu. Tekrar parka gittik. Karın altında oturduk, çadır yapılana kadar. Benim hanımda doğum var, bebek. Ama hastane yetişmiyor. Korktuğu için Ankara'ya gittik. Bizi yakaladılar. 'Ankara, İstanbul yasak' diyor. İzin veremiyorlar.  İzin olduğunda, 'Çok kalabalık' diyorlar, gönderiyorlar. Benim hanım hamile. Korktu da… Hareket edemiyor."

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Kaynak: ANKA / Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

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