Suriyeli Çocuklar, Kilis'te 23 Nisan Bayramı'nda Eğlendi

Suriye'ye dönmek için Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeli ailelerin çocukları, burada düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katıldı.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Bu kapsamda Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeli aileler, Gönüllü Geri Dönüş Birimi'nde resmi işlemlerini tamamlarken, çocukları ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde eğlendi.

Etkinlikte yüz boyama, resim çizme, palyaço gösterileri sunuldu, çocuklar çeşitli oyunlarla bayramın keyfini yaşadı.

Kutlamaların ardından çocuklar, aileleriyle birlikte ülkelerine döndü.