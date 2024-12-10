Suriyeli Çocuklar Ailelerine Kavuşmanın Mutluluğunu Yaşıyor

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda ülkelerine geçmeyi bekleyen 9 yaşındaki Ali, 8 yaşındaki İbrahim ve 12 yaşındaki Rihem ailelerine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında Suriye'ye dönmek için Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

İl Göç İdaresi bünyesindeki Geri Gönderme Merkezinde işlemlerini tamamlayan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapıyor.

Türkiye'ye 12 yıl önce sığınan ve ağabeyi ile çocuklarını kavuşturmak için sınır kapısında işlem yaptıran Aleaddin Alo, "Ağabeyimle 2012'de biz buraya geldik. 3 sene önce o eşinden boşanmıştı. 1 yıla yakın süredir kendisi Suriye'de, çocuklara ben bakıyorum. Şu an Suriye'ye geçmek istiyoruz, çocukları babalarının yanına götüreceğim." dedi.

Alo, şunları kaydetti:

"Ülkede savaş bittiği için çok mutluyum, yıllar sonra ülkeme geri döneceğim. Oraya gidince Allah kısmet ederse terzilik atölyesi açacağım. Abim orada, annem, babam herkes orada. Ben de çocuklar için buradaydım inşallah bugün geçeceğiz."

Babasına kavuşmak için bekleyen 9 yaşındaki Ali Alo, Suriye'ye gideceği için mutlu olduğunu, orada teyzesi ve ninesinin de olduğunu dile getirdi.

8 yaşındaki İbrahim Alo da babasına kavuşacağı için mutlu olduğunu anlattı.

4 yıldır ayrı olduğu annesine ve kardeşlerine kavuşacak

Babasıyla Suriye'ye geçmek için sınır kapısında bekleyen 12 yaşındaki Rihem Allavi ise 4 yıldır annesinden ayrı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Anneme gideceğim, çok seviyorum annemi. Onu 4 yıldır görmedim. 4 kardeşim var onları da görmüyorum. Onlara kavuşacağım için çok mutluyum. Telefonla konuşuyorum, onlar ağlıyorlar, 'ne zaman geleceksin' diyorlar. Annem bizi bekliyor şu anda."

Türkiye'de yaşadığı süre içerisinde çok mutlu olduğunu anlatan Allavi, "Burada arkadaşlarımdan ayrılacağım için üzgünüm. Dün okula gitmiştim, öğretmenlerimle, arkadaşlarımla vedalaştık. Ben ağladım, onlar da ağladılar. Ben de 'ağlamayın ben geri geleceğim' diye söyledim. Suriye'de okuluma devam edeceğim." diye konuştu.