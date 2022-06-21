Suriyeli çocuk, köpeklerin saldırısında yaralandı ŞANLIURFA'da, Suriye uyruklu Khaled El Ahmad (14), evine giderken 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. ŞANLIURFA'da, Suriye uyruklu Khaled El Ahmad (14), evine giderken 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerden güçlükle kurtulan çocuk hastaneye kaldırıldı. Olay, Yenice Mahallesi'nde bugün akşam 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, evine giden Khaled El Ahmad, sokakta yürdüğü sırada önüne çıkan 3 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırdığı çocuk, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmad, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ahmad'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel Şanlıurfa Suriye Güncel Haberler

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