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Suriyeli bir sığınmacı savaş başlasın dedi iddiası provokasyon çıktı

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İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesaplarından yapılan 'Suriyeli bir sığınmacı savaş başlasın dedi' başlıklı paylaşımların provokasyon amaçlı olduğunu açıkladı. Konuşmayı yapan kişi ise 2021 yılında sınır dışı edilmiştir.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından, 'Suriyeli bir sığınmacı savaş başlasın dedi' başlığıyla paylaşılan görüntüler provokasyon amaçlıdır. Bahse konu görüntüler 2021 yılına ait olup konuşmayı yapan M.M. isimli yabancı uyruklu şahıs, emniyet güçleri tarafından 2021 yılında gözaltına alınarak sınır dışı edilmiştir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik haber ve paylaşımlara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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