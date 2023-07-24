Suriyeli baba çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı
Güncel Haberler
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu Süleyman Süleyman (30), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
MERSİN'in Akdeniz ilçesinde, çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu Süleyman Süleyman (30), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Temmuz'da ilçeye bağlı Hebilli Mahallesi'nde bir kişinin 4 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. Paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen Suriye uyruklu Süleyman Süleyman'ı evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Süleyman, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)-