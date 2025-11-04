Haberler

Suriyeli Askeri Öğrencilerin Eğitimi Açıklandı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Suriyeli askeri öğrencilerin Türkiye'de eğitim aldığını doğruladı ve bu öğrencilerin TSK'da görev almasının söz konusu olmadığını vurguladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından, "Suriyeli askeri öğrenciler de imzalanan 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında ülkemizde eğitim almaktadır. Eğitim alan askeri öğrencinin Tsk'da görev alması söz konusu değildir" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan, 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberle ilgili yapılan açıklamada, "Bakanlığımız ve TSK birçok ülke ile eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini kapsayan anlaşmalar imzalamakta ve bu anlaşmalar kapsamında askeri öğrenciler ülkemizde eğitim görerek ülkesine dönmektedir. Suriyeli askeri öğrenciler de imzalanan 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında ülkemizde eğitim almaktadır. Eğitim alan askeri öğrencinin TSK'da görev alması söz konusu değildir. Bakanlığımızın açıklamaları kasten çarpıtılarak servis edilen haberin, kamuoyunda bakanlığımız ve TSK'yı yıpratmaya, olumsuz algı oluşturma ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu aşikardır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
