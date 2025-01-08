Suriyeli Alim Sariya El Rifai İçin Şam'da Cenaze Merasimi Düzenlendi

Suriyeli alim Sariya El Rifai'nin Türkiye'den gönderilen cenazesi için Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nde merasim gerçekleştirildi.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Suriye'deki geçici hükümetin Başbakanı Muhammed el-Beşir, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Rifai'nin sevenleri, öğrencileri ve binlerce Suriyeli katıldı.

Üç yıldızlı yeni özgür Suriye bayrağına sarılan Rifai'nin tabutu binlerce kişinin omuzlarında tekbirler eşliğinde taşındı.

Rifai'nin yakınlarından Şeyh Cemal Seyravan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rifai'nin ömrünü ilme adadığını belirtti.

Suriye'de 8 Aralık 2024'te yıkılan Esed Rejimi'nin Rifai'nin yüksek İslami ilim eğitimini tamamlamasına izin vermediğini bu nedenle yurt dışına göçmek zorunda kaldığını paylaşan Seyravan, Rifai'nin 1981'de göç ettiğini yaklaşık 20 yıl sonra da ülkesine döndüğünü söyledi.

Seyrevan, 2012'de Beşşar Esed rejiminin baskıları karşısında Rifai'nin yeniden ülkesinden çıkmak zorunda kaldığını ancak İslami ilimleri öğretmek için dünya genelinde çok sayıda projeye imza attığını sözlerine ekledi.

Rifai'nin talebelerinden Şeyh İyad Beredan da hocasının ömrünü ilme adadığını, İslam ümmetini kendisinden fazla gözettiğini dile getirdi.

Rifai'nin cenazesi, tekbirler eşliğinde Şam'daki Ehli Beyt Kabristanlığı'na defnedildi.

Esed rejiminin baskılarından dolayı 2012 yılında Türkiye'ye gelen 77 yaşındaki El Rıfai, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 6 Ocak'ta vefat etmişti.

İstanbul Fatih Camisi'nde Rifai için dün, geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlenmişti.