Suriyeli Ailelerin Psikolojik Durumu ve Gelecek Beklentileri

Psikiyatrist Dr. Mulhem Zuheyr el-Haraki, Suriye'de Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının Suriyeli aileler üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "3. Uluslararası Aile Sempozyumu" etkinliğinde Suriyeli ailelerin psikolojik durumu hakkında konuşma yapan Haraki, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Haraki, "Suriyeli aileler, büyük zorluklara karşı mücadele etmek durumunda kaldı. Babalar evlatlarından, evlatlar ailelerinden ayrılmak zorunda kaldı. Bu, bütün Suriye toplumunu etkiledi." dedi.

Türkiye'deki Suriyeli ailelerin yakın kültür ve Türk insanının yardımlarıyla hayatının kolaylaştığını ifade eden Haraki, yine de Suriyeli ailelerin bu süreçte bir kimlik karmaşası yaşadığını dile getirdi.

"Şiddetli baskı ortamı geride kaldı"

Haraki, 8 Aralık 2024'teki devrim sürecinin Suriyeli ailelere etkisi hakkında, "Suriyeli aileler üzerinde devrimin gerçekten çok olumlu bir etkisi oldu. Aileler rahatlar ve memnunlar, daha fazla iyi hissedebilecekleri ve mutlu olabilecekleri bir ortam meydana geldi." ifadelerini kullandı.

Suriyelilerin ülkelerine gidebilecekleri bir durumun onların psikolojisi üzerinde olumlu bir etki yaptığına dikkati çeken Haraki, "Ülkedeki zorluklara ve yıkıma rağmen, Suriyelilerin ülkelerine dönebilme ya da gidebilme imkanı onları rahatlattı." şeklinde konuştu.

Haraki, Suriye'de daha önceden mevcut olan şiddetli baskı ortamının geride kaldığını, Suriyeli ailelerin bu sebeple memnun olduğunu ve ülkedeki gelişmeler paralelinde Suriyelilerin olumlu etkilenebileceğini sözlerine ekledi.