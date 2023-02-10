Suriyeli 8 yaşındaki Fatma, 104'üncü saatte kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde yıkılan 5 katlı binanın enkazı altında kalan Suriye uyruklu 8 yaşındaki Fatma, ekipler tarafından 104'üncü saatte kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan ve 10 kenti vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bursa'dan bölgeye giden Mudanya Belediyesi'ne bağlı Mudanya Arama Kurtarma ekipleri Elbistan ilçesi Güneşli Mahallesi Adıgüzel Sokak'ta yıkılan 5 katlı bir binanın enkazında yürüttüğü çalışmalar sırasında ses duydu. Bunun üzerine çalışmalarını bu noktada yoğunlaştıran ekipler, yaşam koridoru açıp, uzun uğraşlar sonucu Suriye uyruklu Fatma'ya ulaştı. Ekiplerin uyanık kalması için sürekli konuştuğu Fatma, saat 12.30 sıralarında, depremin 104'üncü saatinde enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Fatma, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ekipler tarafından sedyeyle ambulansla taşınarak hastaneye kaldırıldı.