Suriyeli 3 işçinin öldüğü yangının tutuklu sanığından 'kumpas' iddiası

İZMİR'de, Suriye uyruklu Ahmed El Ali (21), Memun En Nebhan (23) ve Muhammed El Hüseyin El Abdo El Biş'in (17) konakladıkları şantiyede yanarak ölmesiyle ilgili yargılanan Kemal Korukmaz, suçlamaları reddedip, kendisine kumpas kurulduğunu ileri sürdü.

İZMİR'de, Suriye uyruklu Ahmed El Ali (21), Memun En Nebhan (23) ve Muhammed El Hüseyin El Abdo El Biş'in (17) konakladıkları şantiyede yanarak ölmesiyle ilgili yargılanan Kemal Korukmaz, suçlamaları reddedip, kendisine kumpas kurulduğunu ileri sürdü.

Güzelbahçe ilçesindeki beton şirketinde çalışan Suriye uyruklu Ahmed El Ali, Memun En Nebhan ve Muhammed El Hüseyin El Abdo El Biş'in kaldığı odada, 16 Kasım 2021 gecesi yangın çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 işçiyi yaralı çıkarıp, yangını söndürdü. İzmir'deki hastanelere kaldırılan işçilerden Ahmed El Ali ve Muhammed El Hüseyin El Abdo 2 gün sonra, Memun En Nebhan ise 1 hafta sonra hayatlarını kaybetti. Cenazeler, otopsinin ardından toprağa verildi. Soruşturma kapsamında yangından 14 gün sonra Seferihisar ilçesinde işletmeci çiftin para ve değerli eşyalarını gasbedip, bıçakla yaralayarak kaçan Kemal Korukmaz, polisteki ifadesinde, 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangını, 5 litrelik benzin bidonu yanına alıp, odayı ateş vererek kendisinin çıkardığını söyledi. Korukmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hem yangın hem de gasp suçlamasıyla tutuklandı.