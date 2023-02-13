Suriye'yi Ziyaret Eden Bae Dışişleri Bakanı Deprem Desteğini Sürdürme Sözü Verdi

ŞAM, 13 Şubat (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan Pazar günü Suriye'yi ziyaret etti.

ŞAM, 13 Şubat (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan Pazar günü Suriye'yi ziyaret etti. Suriye resmi haber ajansı SANA, Bakanın depremin etkilerinin üstesinden gelmesi için Suriye'ye desteği sürdürme sözü verdiğini bildirdi.

Bakan Şeyh Abdullah, bu taahhüdü başkent Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptığı görüşmede dile getirdi.

Esad ise BAE'nin Suriye'nin yanında yer alan ilk ülkelerden biri olduğunu ve büyük çaplı kurtarma ve insani yardımın yanı sıra arama ve kurtarma ekipleri gönderdiğini söyledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, 6 Şubat Pazartesi yaşanan depremin ardından Suriye'de hükümetin ve isyancıların kontrolündeki bölgelerde bildirilen son bilanço yaklaşık 5.300 can kaybına işaret ederken, hükümetin Cumartesi günü açıkladığı ölü sayısı 1.408 oldu.

Birleşmiş Milletler'e göre, 7,7 büyüklüğündeki deprem Suriye'de 5,3 milyon insanın yerinden olmasına yol açtı.