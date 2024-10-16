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Suriye Yetkilisi: Lübnan'dan Mülteci Akışı Ülke Kaynaklarını Tüketiyor

Suriye Yetkilisi: Lübnan'dan Mülteci Akışı Ülke Kaynaklarını Tüketiyor
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Suriye'de bir yetkili, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının uzun vadeli etkileri ve Lübnan'dan gelen mülteci akışının ülkenin kaynaklarını zorlayacağı konusunda uyarıda bulundu.

CİDEYDE YABUS SINIR KAPISI, 16 Ekim (Xinhua) -- Suriyeli bir yetkili, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarının uzun vadeli etkileri konusunda endişelerini dile getirdi.

Yetkili Salı günü yaptığı açıklamada, Suriye'ye uygulanan uluslararası yaptırımların, Lübnan'dan gelen mülteci akışıyla birleşerek ülkenin halihazırda zorlanan kaynaklarını tamamen tüketebileceği uyarısında bulundu.

Son verilere göre, 24 Ekim'den bu yana Lübnan'dan Suriye'ye toplam 386.000 kişi ülkeye geldi. Bu rakamın 125.000'ini Lübnanlılar, 261.000'ini ise Suriyeliler oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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