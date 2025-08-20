Suriye'ye Pasaportla Geçiş İşlemleri Başladı

Suriye'ye Pasaportla Geçiş İşlemleri Başladı
Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci kapsamında Suriye kara hudut kapılarından pasaportla geçişlerin başladığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Suriye'nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye kara hudut kapılarından pasaportla geçiş işlemlerinin başladığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "8 Aralık sonrasında Suriye'nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye kara hudut kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır. Türk vatandaşları ile 3'üncü ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Hareket Bölgesi hariç, diğer kara hudut kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir" denildi.

