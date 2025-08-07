Suriye, Yabancı Şirketlerle 14 Milyar Dolarlık Yatırım Anlaşması İmzaladı

ŞAM, 7 Ağustos (Xinhua) -- Suriye, yabancı şirketlerle toplam 14 milyar ABD doları değerinde bir dizi yatırım mutabakatı imzaladı.

Suriye devlet haber ajansı SANA'ya göre anlaşmalar ülke genelinde altyapı, ulaşım ve ticari kalkınma dahil 12 projeyi kapsıyor. Şam'da çarşamba günü düzenlenen imza törenine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da katıldı.

Suriye Yatırım Otoritesi Başkanı Talal el-Hilali törende yaptığı açıklamada, imzalanan mutabakatların "Suriye'nin yatırıma açık olduğunun ilanı" olduğunu ifade etti.

El-Hilali, bu çerçevede 4 milyar ABD doları yatırımla Şam Uluslararası Havalimanı'nın yeniden yapılandırılacağını, 2 milyar ABD doları ile Şam Metro sisteminin inşasının yapılacağını ve 2 milyar ABD dolarının da Şam Kuleleri projesi için kullanılacağını söyledi.

Diğer yatırım projeleri arasında 500 milyon ABD doları değerindeki Baramkeh Kuleleri ile 60 milyon ABD dolara mal olacak Baramkeh AVM yer alıyor.