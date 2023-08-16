Üye Girişi
Haberler

Suriye ve Yunanistan hudutlarında 4 terörist yakalandı

Güncel Haberler

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Yunanistan hudutlarından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 2'si PKK/KCK/PYD/YPG, 2'si FETÖ mensubu 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 4 terör örgütü üyesinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İnceleme sonucunda yakalananlardan 2'sinin PKK/KCK/PYD/YPG ve 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Suriye PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title