Suriye ve Yunanistan hudutlarında 4 terörist yakalandı
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Yunanistan hudutlarından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 2'si PKK/KCK/PYD/YPG, 2'si FETÖ mensubu 4 kişinin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 4 terör örgütü üyesinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İnceleme sonucunda yakalananlardan 2'sinin PKK/KCK/PYD/YPG ve 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel