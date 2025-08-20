Suriye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları Atina'da Bir Araya Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Atina'da bir araya gelerek iki ülkenin ortak ilgi alanlarına dair bölgesel ve uluslararası konuları görüştü.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi.

Suriye'nin resmi haber Ajansı SANA'ya göre, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, görüşmede iki ülke arasındaki ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
İmzayı atıyor! Çağlar Söyüncü ezeli rakibe hayırlı olsun

İmzayı atıyor! Çağlar Söyüncü ezeli rakibe hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı

Avustralyalı oyuncu, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.