Suriye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları Atina'da Bir Araya Geldi
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Atina'da bir araya gelerek iki ülkenin ortak ilgi alanlarına dair bölgesel ve uluslararası konuları görüştü.
Suriye'nin resmi haber Ajansı SANA'ya göre, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, görüşmede iki ülke arasındaki ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.
Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel