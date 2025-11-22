Suriye ve Ürdün'den Bilişim Teknolojileri İşbirliği Anlaşmaları

Suriye ve Ürdün, bilişim teknolojileri, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında bir dizi ortaklık anlaşması imzaladı.

Suriye haber ajansı SANA'ya göre, Suriye İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı, Ürdün Dijital Ekonomi ve Girişimcilik Bakanlığı ve Ürdün Bilgi ve İletişim Teknolojileri Derneği işbirliğinde Şam'da Suriye-Ürdün Bilgi ve İletişim Teknolojileri Forumu'nu düzenledi.

Forum kapsamında Suriye ile Ürdün arasında bilişim teknolojileri, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında birçok ortaklık anlaşması imzalandı.

İmzalanan anlaşmaların devrik Esed rejiminin yıkılışının ve Suriye'nin özgürleşmesinin yıl dönümü olan aralık ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Suriye İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel, Suriye pazarının Ürdünlü şirketlere açık olduğunu, sürekli varlık göstermenin Suriye pazarı hakkında derin bir anlayışa sahip olmanın gerektiğini söyledi.

Heykel, Suriye'deki teknoloji sektörünün, son yıllarda küresel çapta gelişen "siber güvenlik, veri koruma, dijital dönüşüm sistemleri" gibi birçok modern kavramı benimsemesi gerektiğini aktardı.

Bu kavramların stratejik planına dahil etmek için çalıştıklarını bildiren Heykel, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının, bölgesel ve uluslararası yatırımları çekmek, teknolojik girişimcilik ortamı oluşturmak ve yeni kurulan şirketlerin büyümesi için Yatırım İdaresi ile koordinasyon içinde çalıştığını anlattı.

Ürdün Dijital Ekonomi ve Girişimcilik Bakanı Sami Simeyrat ise forumun Suriye ve Ürdün arasındaki işbirliğinin artırılması için bir köprü görevi gördüğünü söyledi.

Simeyrat, forum sayesinde kamu ve özel sektör arasında iletişim ve teknoloji alanlarında ortaklık fırsatlarının araştırıldığı ve işbirliği ufuklarının genişletildiğini ifade etti.