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Suriye ve Suudi Arabistan İlişkileri Gelişiyor

Suriye ve Suudi Arabistan İlişkileri Gelişiyor
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ekonomik işbirliği yollarını ele aldılar. Her iki lider, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunması konusundaki işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman telefonda görüştü. Taraflar, ikili ilişkiler ile özellikle ekonomik ve yatırım alanlarında ortak işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı.

Görüşmede Riyad'a, Şam'a desteğinden dolayı teşekkür eden Şara, Suudi Arabistan'ın Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve istikrarının güçlendirilmesindeki rolünün önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Şara, Suudi Arabistan'ın, İsrail'in son saldırılarına karşı Suriye halkının yanında durduğuna işaret etti.

Veliaht Prens bin Selman ise Suudi Arabistan'ın Suriye'nin güvenliği ve istikrarını destekleme konusundaki kararlılığını yineleyerek, ülkenin birliğini koruyan ve yeniden inşasına katkı sağlayan siyasi çözümleri teşvik ettiklerini belirtti.

Bin Selman ayrıca, gelecek dönemde Suriye ile ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğini güçlendirme konusunda Suudi Arabistan'ın istekli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
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