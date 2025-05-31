Suriye ve Suudi Arabistan Ekonomik İşbirliği İçin Bir Araya Geldi

Suriye ve Suudi Arabistan Ekonomik İşbirliği İçin Bir Araya Geldi
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'u Şam'da kabul etti. Görüşmede ekonomi ve yatırım alanlarındaki ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

(ANKARA) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'u kabul etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bugün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'u kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, başkent Şam'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'u kabul etti. Görüşmede, özellikle ekonomi ve yatırım alanlarında ikili işbirliği ve ortak koordinasyonun güçlendirilmesi yolları ele alındı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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