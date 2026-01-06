Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ekonomi ve yatırım konularında telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili işbirliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ekonomi ve yatırım konularını görüştü.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Cumhurbaşkanı Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ekonomik kalkınma ve yatırım alanlarında ikili işbirliğini geliştirmenin yolları ele alındı.

Taraflar ayrıca, bölgesel gelişmeleri ve ortak ilgi alanına giren çeşitli konuları da değerlendirdi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
500

