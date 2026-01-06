Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile telefonda görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ekonomi ve yatırım konularını görüştü.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Cumhurbaşkanı Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ekonomik kalkınma ve yatırım alanlarında ikili işbirliğini geliştirmenin yolları ele alındı.

Taraflar ayrıca, bölgesel gelişmeleri ve ortak ilgi alanına giren çeşitli konuları da değerlendirdi.