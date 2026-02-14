Haberler

Suriye ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları ikili ilişkileri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde bir araya gelerek bölgesel gelişmeler ve ikili iş birliğini ele aldılar. Görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ön plana çıktı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ikili ilişkiler, iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şeybani ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan, Münih Güvenlik Konferansı marjında bir araya geldi.

Görüşmede Şeybani, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine vurgu yaparak ülkenin tüm Suriyelilere ait olduğunu belirtti.

İç meselelerin ele alınması, reform ve yeniden yapılanma sürecinin başlatılması için çalışmaların sürdüğünü aktaran Şeybani, bu aşamanın yoğun çaba gerektirdiğini ve bu doğrultuda ilk adımların atıldığını kaydetti.

Bin Ferhan ise Suriye'nin başarısının tüm bölge için güvenlik ve istikrar anlamına geleceğini belirterek, ülkenin tek bir liderlik altında birleşmesine yönelik çabaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Suudi Arabistan'ın önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Bin Ferhan, önümüzdeki dönemde ortak çalışma ve koordinasyonun sürdürüleceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel
Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıza Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran İslam Cumhuriyeti'ni bitirmenin zamanı geldi

Rıza Pehlevi'den Trump'a İran çağrısı
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de maç sonu çok sürpriz ayrılık
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Rıza Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran İslam Cumhuriyeti'ni bitirmenin zamanı geldi

Rıza Pehlevi'den Trump'a İran çağrısı
6 gollü nefes kesen düello! Sivasspor galibiyeti 90+6'da kaçırdı

6 gollü nefes kesen düelloda 90+6'da inanılmaz son
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt