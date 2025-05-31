Suriye ve Suudi Arabistan Arasında Ekonomik İşbirliği Görüşmeleri

Suriye ve Suudi Arabistan Arasında Ekonomik İşbirliği Görüşmeleri
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile başkent Şam'da bir araya geldi. İki ülke arasında ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak çıkarlar doğrultusunda atılacak adımlar üzerine görüşmeler yapıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve beraberindeki üst düzey ekonomik heyet ile başkent Şam'da bir araya geldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, resmi ziyaret kapsamında Şam'a gelen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan ve beraberindeki üst düzey ekonomik heyet, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak çıkarlar doğrultusunda atılabilecek adımlar ele alındı.

Bin Ferhan, Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığı görüşmenin ardından Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Tişrin Sarayı'nda ortak basın açıklaması yaptı.

Şeybani, Suriye'nin ekonomik egemenlik ilkesine bağlı olduğunu vurgulayarak, Suudi Arabistan ile olan ilişkilerin ortak çıkarlara dayandığını belirtti.

"Seçimimiz ekonomik egemenliktir ve Suudi Arabistan ile olan güçlü ortaklığımızın kaynağı karşılıklı çıkarlardır." diyen Şeybani, iki ülke arasında özellikle ekonomi ve enerji alanlarında kapsamlı görüşmeler yapıldığını kaydetti.

Şeybani ayrıca, "Kurtuluştan bu yana Suriye'ye verdiği destekten dolayı Suudi Arabistan'a en içten teşekkürlerimizi sunuyorum, özellikle yaptırımların kaldırılması konusundaki katkıları çok değerliydi." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin yeniden inşası sürecine de değinen Şeybani, bu sürecin dışarıdan dayatmalarla değil, bizzat Suriye halkı tarafından yürütüleceğini vurguladı.

"İkili işbirliğini güçlendirme fırsatlarını ele aldık ve bu kardeşlik bağlarını daha da ileriye taşımak istiyoruz." diyen Suudi Bakan Bin Ferhan da Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının Suriye halkının yaşamına doğrudan katkı sağlayacağını söyledi.

Bin Ferhan, Suriye halkının üretkenliğine ve yaratıcılığına olan güvenini de dile getirerek, "Suriye'nin sahip olduğu birçok fırsat var. Suriye halkı yaratıcı, üretken ve ülkesini yeniden inşa etme gücüne sahip. Bu süreçte onların yanındayız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
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