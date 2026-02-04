Haberler

Suriye Genelkurmay Başkanı El-Naasan, Rus Savunma Bakan Yardımcısı Yevkurov ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Suriye Savunma Bakanlığı, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali el-Naasan'ın Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Bek Yevkurov ile bir araya gelerek askeri işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini duyurdu.

(ANKARA) - Suriye Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali el-Naasan'ın Şam'da Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Bek Yevkurov ve beraberindeki heyetle görüştüğünü açıkladı. Birkaç gün sürecek ziyaretin, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin güçlendirilmesini hedeflediği belirtildi.

Suriye Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali el-Naasan, başkent Şam'da Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Bek Yevkurov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Rus heyetinin ziyareti, iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde askeri işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla birkaç gün sürecek.

