Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve Lübnan Başbakanı Selam bölgesel gelişmeleri değerlendirdi

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede bölgedeki hızlı gelişmeler ve bunların bölgesel güvenliğe etkileri ele alındı.

Şeybani, görüşmede Lübnan Başbakanı'na Suriye'nin mevcut koşullarda Lübnan'ın yanında olduğunu vurguladı.

Taraflar, iki ülke arasında koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin önemine işaret ederek, bunun güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine ve mevcut zorluklarla mücadelede iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.