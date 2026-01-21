Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, KDP lideri Barzani ile bölgedeki son gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani ile telefon görüşmesi yaparak bölgedeki güvenlik ve istikrar konularını ele aldı. İki lider, barışın sağlanması için koordinasyon sağlama konusunda mutabık kaldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile bölgedeki son gelişmeleri görüştüğü belirtildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şara ve Barzani arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra "istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesinin yolları" konusu ele alındı.

Şara, görüşmede "Kürtlerin ulusal, siyasi ve medeni hakları dahil olmak üzere tüm haklarının korunduğunu" vurguladı.

Barzani ise Şam yönetimi ve terör örgütü YPG/SDG arasındaki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'na desteğini dile getirdi.

Açıklamada, tarafların, "bölgede barış ve güvenliğin sağlanması, ihtilafların herkesin yararına olacak şekilde çözülmesi için koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesi konusunda mutabık olduğu" ifade edildi.

Suriye ordusunun operasyonu ve Tam Entegrasyon Anlaşması

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişleyip, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girdi.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

Öte yandan terör örgütünün anlaşmanın uygulanmasına yanaşmaması nedeniyle cephe hatlarında ordu ile örgüt arasında yer yer çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
Trump: Birazdan Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım

Trump, apar topar toplantıyı bitirmek istedi! Nedeni de Erdoğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı
Trump, baltayı bu kez en yakın müttefikine vurdu: Büyük aptallık

Trump, baltayı bu kez en yakın müttefikine vurdu: Büyük aptallık
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Suriye'de merakla beklenen gelişmeyi Trump duyurdu
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
IKBY'de SDG yandaşlarından Irak Türkmen Cephesi binasını basma girişimi

SDG sempatizanlarından hain saldırı! Türkmen Cephesi binasını bastılar
Fark 3'e indi! Hull City'nin Premier Lig yolculuğu tam gaz devam ediyor

Fark 3'e indi! Kurduğu takım adım adım tarih yazıyor