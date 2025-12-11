Suriye ve Kanada dışişleri bakanları telefonda görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Kanadalı mevkiidaşı Anita Anand ile telefonda görüştü.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye- Kanada ilişkilerindeki son gelişmeler ile çeşitli alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Görüşmede Şeybani, Kanada'nın son 14 yılda Suriye halkına sağladığı destek ve yeni Suriye devletinin inşa sürecine verdiği katkı dolayısıyla teşekkür etti.

Kanada Dışişleri Bakanı Anand da Suriye'nin özgürleşmesinin ardından geçen bir yılda kaydedilen ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bunun Suriyelilerin yaşamına olumlu yansıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Anand ayrıca, Kanada'nın Suriye'ye yönelik desteğini sürdürdüğünü, Suriye'yi terörizmi destekleyen ülkeler listesinden çıkardığını ve aynı şekilde Heyet Tahrir eş-Şam'ın da bu listeden çıkarılmasına karar verdiğini ifade etti.

Görüşmede tarafların ekonomi, yatırım, geçiş dönemi adaleti ve mayın temizleme alanlarında işbirliğinin artırılması konularında mutabık kaldığı; Kanada'daki Suriye diasporasının iki ülke arasında köprü görevi gördüğü ve gelecekteki ortaklıkların güçlendirilmesine katkı sunduğu vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu temasların Suriye'nin uluslararası alandaki etkileşimini artırma ve dost ülkelerle işbirliği alanlarını genişletme çabalarının bir parçası olduğu, bu sürecin ülkenin istikrar ve kalkınma hedeflerini desteklediği ifade edildi.