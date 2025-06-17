Suriye ve İtalya Arasında İkili İlişkilerin Geliştirilmesine Yönelik Telefon Görüşmesi

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Şeybani ile Tajani, telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Bakan Şeybani, Suriye'nin dost ülkelerle karşılıklı saygı ve iç işlerine müdahale etmeme ilkeleri çerçevesinde dengeli ilişkiler kurmaya önem verdiğini vurguladı.

Taraflar, Suriye ve bölge genelindeki son gelişmeleri de değerlendirirken, Şeybani, İtalya ile diyaloğun ve istişarenin sürdürülmesinin iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edeceğini belirtti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani de ülkesinin Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara destek verdiğini ifade etti.

Tajani, İtalya'nın Suriye ile başta insani ve ekonomik alanlar olmak üzere ortak ilgi alanlarında işbirliğini sürdürme arzusunu dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemi vurgulandı ve iki ülke arasında ikili işbirliği çerçevelerinin güçlendirilmesinin bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayacağı kaydedildi.