Suriye ve İsveç Ekonomik İşbirliği İçin Bir Araya Geldi

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, başkent Şam'da iki bakanın başkanlık ettiği İsveç heyeti ile bir araya geldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şeybani, İsveç Uluslararası Kalkınma ve Dış Ticaret Bakanı Benjamin Dousa ile Göç Bakanı Johan Forssell'in başkanlık ettiği heyeti kabul etti.

Görüşmede, Suriye-İsveç İş Konseyinin kurulması, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve Suriye'de yatırımların teşvik edilmesi konularının ele alındığı belirtildi.