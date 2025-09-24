Suriye ve İsrail Arasında Gerilimi Azaltma Anlaşması Yakın

(ANKARA) - ABD Suriye Özel Temsilcisi Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, Suriye ve İsrail'in, İsrail'in hava saldırılarını durdurması ve Suriye'nin sınır bölgesine ağır ekipman konuşlandırmamasını öngören bir "gerilimi azaltma anlaşması"na yaklaştığını açıkladı.

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları sırasında basına konuşan Barrack, "Suriye ve İsrail, İsrail'in saldırılarını durduracağı, Suriye'nin ise İsrail sınırına yakın hiçbir makine veya ağır ekipman hareket ettirmeyeceğini kabul edeceği bir 'gerilimi azaltma anlaşması'na yaklaşmış durumda" dedi. Barrack, anlaşmanın iki ülkenin müzakere ettiği güvenlik anlaşmasına giden ilk adım olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'un iki taraf arasında anlaşmanın bu hafta ilan edilmesini sağlamaya çalıştığı, ancak bir ilerleme kaydedemediğini belirterek, "Bu haftaki Yahudi Yeni Yılı Rosh Hashana tatili, süreci yavaşlattı. Herkesin iyi niyetle yaklaştığını düşünüyorum" diye konuştu.

Barrack'tan kısa süre önce BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan geçici Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, geçen yıl Beşar Esad'ın hükümetini devirmek için isyancı güçlere liderlik eden eski bir El Kaide lideri olarak, İsrail'in görüşmeleri yavaşlatabileceğinden endişe duyduğunu ifade etti. Şara, "İsrail'den korkuyoruz. İsrail konusunda endişeliyiz. İşin tersine değil" dedi.