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Suriye ve İran, İsrail'in Gazze'deki operasyonunu kınadı

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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ve İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'de yoğunlaşan askeri operasyonunu kınadı. İki bakan, Filistin'deki gerilimden duydukları endişeyi dile getirerek İsrail'in saldırganlığını kınadı ve insani yardımın ulaştırılmasını istedi.

ŞAM, 20 Aralık (Xinhua) -- Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ve İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'de yoğunlaşan askeri operasyonunu kınadı.

Suriye devletine ait SANA haber ajansına göre, iki bakan Salı günü yaptıkları telefon görüşmesinde Filistin'de, özellikle de Gazze Şeridi'nde tırmanan gerilimden duydukları derin endişeyi dile getirerek, "İsrail ve Batı'nın Filistin halkına karşı devam eden saldırganlığını" kınadı.

Habere göre, Gazze'de yaklaşık 20.000 kişinin hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü dile getiren bakanlar, İsrail askeri operasyonunun acilen durdurulması ve bölgeye gerekli insani yardımın ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

İkili ilişkiler konusuna da değinen üst düzey diplomatlar, iki taraf arasında varılan çeşitli anlaşmaların uygulanmasının önemine dikkat çekerek somut kararların hem Suriye hem de İran halkı için olumlu sonuçlar getireceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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