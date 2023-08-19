Suriye ve Irak'ta Hapishane ve Kamplardaki Işid'li Kadın ve Çocuklar İçin Para Toplayan Grubun Üyesi: Irak'taki Hapishaneler Avukatlar Aracığıyla...

Suriye ve Irak’ta hapishane ve kamplarda kalan IŞİD’li kadınlara gönderilmesi amacıyla para toplayan “Yavuz Selim Binici Grubu’nun” üyesi Irak’taki hapishanelere avukatlar aracılığıyla para gönderdiklerini açıkladı, diğer bölgelere ilişkin “Oralar resmi değil, gönderenleri tutukluyor Türkiye Cumhuriyeti. Bilmeden gönderenleri bile imzaya çağırıyorlar. Kendilerinden başka herkes terörist. Bak asıl terörist, Kur’an ve sünnetle hareket etmeyenlerdir” dedi. Binici ve grup üyeleri daha önce gözaltına alındıklarında dijital materyallerinde infaz görüntüleri çıkmıştı.

TAMER ARDA ERŞİN - GÜRKAN DEMİRTAŞ

Suriye ve Irak'ta hapishane ve kamplarda kalan IŞİD'li kadınlara gönderilmesi amacıyla para toplayan "Yavuz Selim Binici Grubu'nun" üyesi Irak'taki hapishanelere avukatlar aracılığıyla para gönderdiklerini açıkladı, diğer bölgelere ilişkin "Oralar resmi değil, gönderenleri tutukluyor Türkiye Cumhuriyeti. Bilmeden gönderenleri bile imzaya çağırıyorlar. Kendilerinden başka herkes terörist. Bak asıl terörist, Kur'an ve sünnetle hareket etmeyenlerdir" dedi. Binici ve grup üyeleri daha önce gözaltına alındıklarında dijital materyallerinde infaz görüntüleri çıkmıştı.

IŞİD'in Suriye ve Irak'ta kamplarda kalan örgüt üyesi kadınlar ve yanlarındaki çocuklar için Türkiye ve Avrupa ülkelerinden para toplayan "Yavuz Selim Bilici Grubu", faaliyetlerini sosyal medya üzerinde sürdürüyor. Grup, ilk olarak; "Bacın Esir Kampında" isimli hesap üzerinden Avrupa ve Türkiye'den Suriye ve Irak'taki IŞİD üyesi kadınlar için para topluyordu ancak bu hesabın deşifre olmasının ardından ismini değiştirerek, "Dar'ul Erkam Fisebilillah" hesabı üzerinden faaliyetlerine devam etti.

Grubun yöneticisi Yavuz Selim Bilici'nin de aralarında olduğu 22 kişi 11 Şubat 2022 tarihinde İstanbul Emniyeti'nin düzenlendiği operasyon ile gözaltına alındı. Emniyet, tüm şüphelilerin elektronik materyallerinde detaylı incelemeler yaptı. Şüphelilerin telefonlarında, IŞİD'e yardıma dair birçok bilgi, görüntü ve mesajlaşmanın yer aldığını tespit etti. Dijital materyaller arasında IŞİD'in infaz ve çağrı görüntülerini içeren videolar da vardı. IŞİD'e finansman sağlamakla suçlanan 22 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Grup serbest kaldıktan sonra faaliyetlerini sürdürdü.

ANKA Haber Ajansı, bu grubun bir yöneticisi ile faaliyetleri hakkında konuştu ve finans ağı hakkında bilgi aldı.

Kamplardaki IŞİD üyeleri için para toplayan grup yöneticisi, sürekli tutuklandığını ancak kendisinin bu faaliyeti nedeniyle suç işlemediğini savunarak, "Allah için, mazlum olduğu için çocuklara ben yardım ediyorum. Suriye'ye giden kadınlar ve çocuklar, babalarının kocalarının yanında gitmiş. Neden kadınlar ve çocuklar hapiste tutuluyor. Ebu Cehil bile kadınlara, çocuklara karışmıyor" dedi.

AVUKAT ARACILIĞIYLA IRAK'TAKİ IŞİD'LİLERE PARA GÖNDERİLİYOR

Yaptıkları faaliyetin "yardım faaliyeti" olduğunu söyleyen grup üyesi, Türkiye ve Avrupa'dan topladıkları parayı Suriye'de Hol ve Roj kampları, Irak'ta Rusafa Hapishanesi, Afganistan Horasan, Afrika, Yemen'e gönderdiklerini anlattı. Grup üyesi, Irak'taki Rusafa Hapishanesi'ne avukatlar aracığıyla para gönderdiklerini "Bizimki yasal değil. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa izin vermiyor. Sadece Rusafa Hapishanesi'ne avukat aracılığı ile para gönderilir. Avukat alışveriş yapar, x-ray cihazından geçirir" diye açıkladı.

"GÖNDERENLERİ TUTUKLUYOR TÜRKİYE CUMHURİYETİ"

Grup üyesi, diğer yerlere gönderilen paralara ilişkin ise "Oralar resmi değil, gönderenleri tutukluyor Türkiye Cumhuriyeti. Bilmeden gönderenleri bile imzaya çağırıyorlar. (İktidarı kastederek) Kendilerinden başka herkes terörist. Bak asıl terörist, Kur'an ve sünnetle hareket etmeyenlerdir. Şeriatla yönetilmeyenlerdir" dedi.

"BİZE KİMSE YARDIMCI OLMUYOR"

Grup üyesi, "Kürtlerin kontrolünde olan kamplara nasıl gönderiyorsunuz, Birleşmiş Milletler (BM) ve Kürtlerle anlaşmanız mı var?" sorusuna, "BM yardımcı olur mu? Kürtler de yardımcı olmaz. Bize kimse yardımcı olmuyor. Herkes bize yardım yapmaktan korkuyor. Korkuyor, çünkü hapse atılıyor" diye yanıt verdi.

"IRAK DEVLETİ AF ÇIKARACAKMIŞ"

Grup üyesi, Türkiye'de yakınları bulunan kadınların kamplar ve hapishaneden iadesinin neden istenmediğine ilişkin soruyu ise, Irak'ta cezaevinde kalan kadınlar af beklentisinin olduğunu açıklayarak, "Buraya gelince tutuklanıyorlar. Irak devleti af çıkaracakmış. Kadın ve çocuklar masum. Kocalarının peşinden gitmişler" diye cevapladı.

"TÜRKİYE'DE PATLAMALARI YAPANLAR AJANLAR"

Grup üyesi, IŞİD'in Türkiye'deki saldırılarına ilişkin ise "Türkiye'de patlatma yapanlar ajanlar. Müslüman Selefi, Türkiye'de kadınlar ve çocukları patlatmaz" diye 10 Ekim katliamının da aralarında bulunduğu IŞİD'in canlı bomba saldırılarının bu örgütün yapmadığını iddia etti.

İSTANBUL TAKSİM'DE GEZDİĞİ ANIN VİDEOSUNU ATTI

Grup üyesi, konuşma sırasında Türkiye'de olduğunu kanıtlamak için İstanbul Taksim'de elinde poşet ile gezdiği ana ait videoyu Whatsapp üzerinden gönderdi.

KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLADILAR, 20 İLDE ÖRGÜTLENDİLER

IŞİD'li kadınlara para gönderen bu grup, 7 Mayıs 2018 tarihinde kuruldu. Sosyal medya paylaşımlarında 2'nci kuruluş yıl dönümlerini kutladıkları görüldü. Paylaşımda 20 fazla ilde örgütlenme sağladıkları belirtilerek, şunlara yer verildi:

"2018 / Mayıs ayında Ankara'da davet ve yardım çalışmaları yürütmek amacı ile kurulan Dar'ul Erkam Fisebilillah 2 yaşına girdi. Elhamdülillah Ankara'da filizlenen ve kollarını 20'den fazla şehre uzatan kurumumuz, İdlib'i merkez edinerek çalışmalarına hız kazandırdı. Birçok ilde Müslüman kesime hizmet için çalışan kurumumuz, gördüğü 3 ayrı operasyon ile birçok gönüllüsü gözaltına alınırken bazıları da tutuklanarak ceza evine gönderildi. Adeta sistematik olarak yıldırma operasyonları ile davamızın önünü kesmeye çalıştılar. ve lakin durmadık yavaşlamadık ve küçülmedik. Aksine daha da hızlanarak büyüdük ve çalışmalarımıza devam ettik. Ümmetin kanayan yarası olan PKK elinde bulunan esirler için bir çok kurumdan ve davetçiden destek alarak Bacın Esir Kampında kamuoyu ve duyarlılık oluşturma projesini hayata geçirdik. ve şuan yalnızca bu proje üzerinde çalışmalar yürüten kurumunuza destek veren, bizleri yalnız bırakmayan ve bizlere güç veren kardeşlerimize ve bacılarımıza teşekkür ederiz."

"50 MİLYON TL'YE HACİZ KONULDU"

Grubun başka bir paylaşımında ise gözaltına alınan grup üyelerine ilişkin bilgi verilerek, "Baskılar 2019 yılının başlarında başladı. Önce Hatay merkezli, daha sonra Bingöl merkezli operasyonlar ile 18 şehirde Bacın Esir Kampında gönüllülerinin kapıları kırıldı. Ardından banka hesaplarımıza 50 milyon TL haciz konuldu" denildi.

GRUP YÖNETİCİSİ BİNİCİ 2020 YILINDA İDLİB'TE ALI KONULMUŞ

Grubun sosyal medya hesabından 11 Kasım 2020 tarihinde yapılan paylaşımda ise grubun yöneticisi Yavuz Selim Binici'nin İdlib'te bölgede bulunan gruplar tarafından alı konulduğu şöyle anlatıldı:

"Darul Erkam Fisebilillah Sosyal Yardımlaşma Platformu kurucusu ve Bacın Esir Kampında proje sorumlusu Yavuz Selim kardeşimiz 2 yıla aşkın zamandır ümmetin sorunlarını kendi sorunu saymış, ümmetin derdini kendine dert edinmiş bir kardeşimiz. Gerek kendisi gerek ise bu yola baş koymuş bayan erkek dava arkadaşları birçok imtihan ve musibete maruz kalmış ve imtihan edilmiştir. Hali hazırda kendisi de büyük bir imtihan içinde bulunmakta. Bulunduğu bölgede yani İdlib'te sırf mazlum ve Müslümanlara yardım edebilmek adına çalışmalar sürdürürken bölgede bulunan gruplar tarafından esir edilmiş ve zulüm görmektedir. Allah'ın dinine yardım etmek için ailesinden, sevdiklerinden, hayatından felaket eden kardeşimiz Yavuz Selim Binici aylardır bulunduğu bölgede esaret altındadır. 3 kusur aydan bu yana esaret altında olan kardeşimiz Yavuz için hiç kimse tek bir söz söyleme gereği duymadı ve onu gündem etmekten kaçındı, öyle ki yarım bıraktığı davaya birçok kesim sırtını döndü. Yavuz kardeşimiz birçok mecrada, birçok kişi için gündem yapmış ve birçok kişiye uzanan el olmuşken bugün Müslümanların onu sahipsiz bırakması hangi vicdan sığar."

HOROSAN'DA MEDRESE KURDULAR

Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları videoların bazılarında, kamptan ellerine para ulaşan insanların tahtalara yazdıkları teşekkür mesajları bulunuyor. Grubun Afganistan Horosan'da kurduğu bir medreseye de para toplandığı ve buradaki çocuklarla tekbir getirip tevhit işareti yaparak kutladığı görüldü.