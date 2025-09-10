Suriye ve Hırvatistan Arasında Yeni İşbirliği Dönemi

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, iki ülke arasındaki ilişkilerde karşılıklı saygıya dayalı yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Suriye'ye yönelik kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte uluslararası ortaklarla somut işbirlikleri kurmaya odaklanacaklarını belirten Şeybani, "İşbirliğinin farklı alanlarda geliştirilmesi ve ülkenin yeniden inşa süreci gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı." dedi.

Şeybani, Hırvatistan'ın savaş sonrası toparlanma noktasındaki tecrübesine işaret ederek, bu deneyimin Suriye için faydalı olabileceğini ifade etti.

İsrail'in saldırılarına da değinen Şeybani, söz konusu saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgulayarak, uluslararası toplumu İsrail'i sorumlu tutmaya çağırdı.

Hırvatistan, Şam'da büyükelçilik açmaya hazır

Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Radman ise Suriye'nin tarihindeki bu önemli dönemde Şam'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Radman, Suriye halkının savaş yıllarında karşılaştığı zorluklara değinerek, Hırvatistan'ın istikrar için kapsamlı bir süreci desteklediğini ve yeniden inşa sürecinde ABD ile Avrupa yaptırımlarının kaldırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Suriye'nin toparlanma sürecinde başarılı olmasını temenni eden Radman, Hırvatistan'ın Ürdün'deki Suriyeli mültecilere yardımlarını sürdürmesinden gurur duyduklarını ifade etti.

Radman, Hırvatistan'ın Şam'da büyükelçilik açmaya hazır olduğunu ve bu konuda Suriyeli muhataplarıyla çalışacaklarını sözlerine ekledi.