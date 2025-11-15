Suriye ve Fransa İlişkileri Güçleniyor

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un siyasi danışmanı Anne-Claire Legendre ile başkent Şam'da bir araya geldi.

Suriye Haber Ajansı SANA'nın haberine göre, görüşmede Suriye ve Fransa arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ile ortak ilgi alanlarına ilişkin çeşitli konular ele alındı.

Haberde, Şeybani'nin Legendre'yi Şam'da kabul ettiği ve tarafların karşılıklı çıkarlara hizmet edecek işbirliği alanlarını değerlendirdiği aktarıldı.

Aralık 2024'te Beşşar Esed yönetiminin devrilmesinin ardından göreve gelen Ahmed Şara liderliğindeki Suriye yönetimi, bölgesel ve uluslararası düzeyde diplomatik açılım ve işbirliğini artırma politikası izliyor.