Suriye Cumhurbaşkanı Şara, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bölgedeki gelişmeleri görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Suriye'ye destek ve bölgesel gelişmeler üzerine telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, işbirliğinin güçlendirilmesi ve yatırım imkanlarının artırılması da ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bölgedeki son gelişmelerin ve Suriye'ye yönelik desteğin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şara ile Al Nahyan, bölgesel gelişmelerin yanı sıra kardeş iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldı.

Görüşmede ayrıca Suriye'ye yönelik destek başlıkları, yeniden imar sürecine BAE'nin katkısı ve Suriye'deki yatırım imkanlarının artırılması konuları da gündeme geldi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
