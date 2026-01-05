Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Şaar, Azerbaycan'ın Şam Maslahatgüzarı Şahhüseynov'u kabul etti

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, Azerbaycan'ın Şam Maslahatgüzarı Elnur Şahhüseynov ile iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konuları görüştü.

Azerbaycan'ın Şam Büyükelçiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Şahhüseynov, Bakan Şaar ile Şam'da bir araya geldi.

Görüşmede, Azerbaycan ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Taraflar, karşılıklı ziyaretlerin artırılmasının ve iki ülkenin ilgili kurumları arasında işbirliği mekanizmalarının kurulmasının önemini vurguladı.